Firenze incendio in un negozio in via della Scala
Firenze, 26 novembre 2025 – Incendio in centro a Firenze. È scoppiato in un negozio in via della Scala all’intersezione con via Santa Caterina da Siena. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato intorno alle 14:45. Le fiamme hanno interessato parte dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco con una squadra, un’autoscala e un’autobotte. Richiesto anche l’intervento della polizia locale per la gestione della viabilità. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
