Firenze apre il mercato di Natale coi prodotti realizzati dagli anziani delle Rsa
Firenze, 26 novembre 2025 – “Mondare e lavare le verdure, lasciarle intere e adagiare nella pentola. Pulire e lavare la carne e metterla nella pentola. Aggiungere tre litri di acqua fredda”. È soltanto l’inizio della ricetta per i tortellini in brodo a regola d’arte scritta da Giovanna e Ida, due anziane ospite dell’Rsa San Lorenzo. Tante altre ricette come queste, costituiranno i regali solidali del Mercato di Natale del Consorzio Zenit, in programma sabato 29 novembre alle 10 al Centro diurno La Tenda in via del Guarlone 30, un appuntamento unico per osservare da vicino (e magari comprare) i tanti prodotti che vengono realizzati dagli anziani e dalle anziane delle Rsa gestite dal Consorzio Zenit. 🔗 Leggi su Lanazione.it
