Firenze apre il mercatino di Natale della Croce Rossa

Firenze, 26 novembre 2025 - Nel cuore di Firenze torna lo shopping solidale a sostegno delle attività sociali della Croce Rossa. Acquistare i regali di Natale al Christmas Market della Croce Rossa Italiana di Firenze significa scegliere di contribuire attivamente al sostegno sociale nella nostra città. Il Christmas Market è allestito nella sede storica del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana, a Palazzo Capponi, con ingresso libero da Via Borgo San Frediano 12. L’apertura è prevista per venerdì 28 novembre, dalle 15.30 alle 19, e per sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19 con orario continuato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, apre il mercatino di Natale della Croce Rossa

