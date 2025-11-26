Firenze al via il congresso ‘Educazione e tecnologie per un nuovo umanesimo digitale’

Firenze, 25 novembre 2025 – Il ruolo delle nuove tecnologie nella costruzione di una società più sostenibile, equa e pacifica sarà al centro del Congresso Educazione e Creazione di Valore nell’Era Digitale: Competenze per un umanesimo trasformativo, che si terrà dal 27 al 29 novembre, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, organizzato da Indire e dal Collaborative Knowledge Building Group (Ckbg). L’evento ospiterà interventi di studiosi provenienti da tutta Italia e dall’estero, e parteciperanno docenti, dirigenti scolastici, formatori e studenti, chiamati a riflettere sulle competenze necessarie nell’era digitale e sulla costruzione di un nuovo umanesimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

