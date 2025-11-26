Fipili | ridotto limite di velocità in direzione Mare fino a Natale

L'Ufficio Viabilità della Metrocittà ha disposto la riduzione del limite di velocità a 70 kmh dal km 5+720 al km 5+950 in direzione Mare fino al 22 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

