FiPiLi limite abbassato a 70 km h per un tratto danneggiato

FIRENZE – Nuove limitazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno. Gli automobilisti in viaggio verso la costa dovranno alzare il piede dall’acceleratore. L’ufficio viabilità della Città metropolitana ha disposto una riduzione del limite di velocità a 70 kmh. Il provvedimento riguarda la carreggiata in direzione mare. Nello specifico, il rallentamento è obbligatorio nel tratto compreso tra il km 5+720 e il km 5+950. La decisione si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Un recente sinistro stradale, avvenuto nei pressi del km 5+900, ha infatti danneggiato la barriera laterale (guard rail) a bordo di un ponte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it