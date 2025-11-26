Fip Silver Como giovedì via al main draw | esordio per Di Giovanni

Roma, 26 nov. (askanews) – Dopo due giorni di qualificazioni, il Fip Silver Mediolanum Padel Cup al The Padel Resort di Como entra nel vivo con l’avvio del main draw e l’arrivo dei top player del circuito internazionale. Riflettori puntati – si legge in una nota – su Andres Fernandez Lancha e Mario Ortega, numeri uno del torneo parte del Cupra Fip Tour, gestito dalla Federazione Internazionale Padel: a pochi giorni dalla finale sfuggita di un soffio al Fip Silver di Napoli, la coppia spagnola punta a chiudere la stagione con un successo. Giovedì il loro debutto contro i portoghesi SolanoOrge. L’Italia è protagonista con Lorenzo Di Giovanni, una delle colonne dell’Italpadel maschile, bronzo europeo con la Nazionale a ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

