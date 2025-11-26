Fiori rossi e un appello agli studenti
Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sotto la lapide ’In memoria di tutte le vittime del femminicidio ’ il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca hanno deposto una corona di fiori rossi. All’evento anche alcune associazioni delle città contro la violenza di genere. "La violenza sulle donne è un tema sentito, ma soprattutto dalle donne, mentre anche gli uomini devono esporsi perché devono essere i protagonisti del cambiamento", dice il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
