Fiori rossi e un appello agli studenti

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sotto la lapide ’In memoria di tutte le vittime del femminicidio ’ il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca hanno deposto una corona di fiori rossi. All’evento anche alcune associazioni delle città contro la violenza di genere. "La violenza sulle donne è un tema sentito, ma soprattutto dalle donne, mentre anche gli uomini devono esporsi perché devono essere i protagonisti del cambiamento", dice il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fiori rossi e un appello agli studenti

© Ilrestodelcarlino.it - Fiori rossi e un appello agli studenti

Altre letture consigliate

fiori rossi appello agliFiori rossi e un appello agli studenti - Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiori Rossi Appello Agli