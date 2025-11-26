Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sotto la lapide ’In memoria di tutte le vittime del femminicidio ’ il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca hanno deposto una corona di fiori rossi. All’evento anche alcune associazioni delle città contro la violenza di genere. "La violenza sulle donne è un tema sentito, ma soprattutto dalle donne, mentre anche gli uomini devono esporsi perché devono essere i protagonisti del cambiamento", dice il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fiori rossi e un appello agli studenti