Firenze, 26 novembre 2025 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, con la squadra di Vanoli che affronta la quarta giornata della League Phase. Obiettivo tre punti contro l'Aek Atene per ipotecare il passaggio del turno, almeno a livello di playoff. Quella contro il club greco sarà la partita che segnerà il debutto da allenatore di Paolo Vanoli in Europa. Queste le parole del tecnico dal Media Center del Viola Park. Che valore ha questa partita? "Non è sicuramente un ostacolo sul nostro cammino, anzi sarà una gara che ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti e di vedere all'opera altri giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, parla Vanoli: "Con l'Aek occasione di crescita. Giocheranno Dzeko e De Gea"