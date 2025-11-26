Fiorentina parla Vanoli | Con l' Aek occasione di crescita Giocheranno Dzeko e De Gea
Firenze, 26 novembre 2025 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, con la squadra di Vanoli che affronta la quarta giornata della League Phase. Obiettivo tre punti contro l'Aek Atene per ipotecare il passaggio del turno, almeno a livello di playoff. Quella contro il club greco sarà la partita che segnerà il debutto da allenatore di Paolo Vanoli in Europa. Queste le parole del tecnico dal Media Center del Viola Park. Che valore ha questa partita? "Non è sicuramente un ostacolo sul nostro cammino, anzi sarà una gara che ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti e di vedere all'opera altri giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
?"De Gea in porta contro l’Aek Atene? Martinelli mi piace tantissimo ma è normale rispettare le gerarchie in una fase delicata. Vanoli è la persona giusta per la Fiorentina" Parla l'ex portiere della squadra greca - facebook.com Vai su Facebook
Il quotidiano @tuttosport parla di un #NicolòFagioli lontano dal progetto della #Fiorentina di #Vanoli. Il suo entourage starebbe guardando soluzioni diverse. E pensare che per #Spalletti sarebbe perfetto Vai su X
Fiorentina, parla Vanoli: "Con l'Aek occasione di crescita. Giocheranno Dzeko e De Gea" - Il tecnico viola presenta la sfida del Franchi contro l'Aek Atene, quarta gara della League Phase di Conference League ... Secondo sport.quotidiano.net
Fiorentina, Vanoli: «L’AEK Atene un match per vedere da vicino altri giocatori. Ecco chi è sicuro del posto» - Le parole del tecnico della Viola in vista della sfida di Conference League. Si legge su calcionews24.com
Fiorentina, le parole di Vanoli alla vigilia del match contro l’Aek Atene: “Vi svelo due titolari per domani” - Alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e Aek Atene, l'allenatore viola Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni ufficiali del club. Si legge su gonfialarete.com