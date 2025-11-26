Fiorentina notte europea per ripartire | al Franchi arriva l’AEK
La Fiorentina prova a rialzare la testa in Europa. In un momento in cui il campionato racconta una crisi profonda – ultimi in classifica e ancora senza vittorie – la Conference League diventa un rifugio e un’opportunità per ripartire. Al Franchi arriva l’ AEK Atene, sfida valida per la quarta giornata della Fase Campionato, che può pesare tantissimo sugli equilibri del girone. I viola si presentano con sei punti, frutto dei successi interni ma anche della frenata sul campo del Mainz. I greci, invece, hanno collezionato quattro punti: ko all’esordio contro il Celje, poi il travolgente 6-0 all’Aberdeen e il pari interno contro lo Shamrock Rovers. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il nostro commento alla partita della #Fiorentina: la fucilata nella notte è di #Mandragora Vai su X
Luciano Spalletti ha parlato di Kenan Yildiz nella conferenza stampa verso Juve-Fiorentina: “Per noi è lo spacca partite, quello della ‘fucilata nella notte’, e ti prende e passa senza neanche capire come” L’allenatore bianconero si è poi espresso sulla qu - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Aek Atene, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming - La formazione viola, ancora secco di vittorie in campionato, prova a ripartire in Conference dopo la prima battuta d'arresto nella competizione maturata due settimane fa sul campo del Magonza ... Segnala today.it
La Fiorentina cerca la luce nella notte europea. Pioli: "Critiche giuste ma non cambio idea" - Una vittoria per rasserenare l’ambiente e partire con il piede giusto nella League Phase di Conference League. Secondo tuttomercatoweb.com
Fiorentina, l'Europa per ripartire: Piccoli e Ndour stendono il Sigma Olomouc - Inizia con una vittoria il girone di Conference League della Fiorentina che batte i cechi del Sigma Olomouc per 2- Lo riporta gazzetta.it