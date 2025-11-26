Fiorentina notte europea per ripartire | al Franchi arriva l’AEK

La Fiorentina prova a rialzare la testa in Europa. In un momento in cui il campionato racconta una crisi profonda – ultimi in classifica e ancora senza vittorie – la Conference League diventa un rifugio e un’opportunità per ripartire. Al Franchi arriva l’ AEK Atene, sfida valida per la quarta giornata della Fase Campionato, che può pesare tantissimo sugli equilibri del girone. I viola si presentano con sei punti, frutto dei successi interni ma anche della frenata sul campo del Mainz. I greci, invece, hanno collezionato quattro punti: ko all’esordio contro il Celje, poi il travolgente 6-0 all’Aberdeen e il pari interno contro lo Shamrock Rovers. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

