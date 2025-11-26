Fiorentina Nicolussi Caviglia | Ogni allenamento è prezioso per crescere Dobbiamo migliorare

Firenze, 26 novembre 2025 - Insieme a mister Paolo Vanoli, in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park c'è anche Hans Nicolussi Caviglia, che probabilmente domani sera avrà una prima chance per riconquistarsi il ruolo di play davanti alla difesa, nel cuore del centrocampo. "Stiamo lavorando molto sulla lettura dei momenti della gara. Credo che comunque dobbiamo concentrarci e migliorare su diversi aspetti. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza". Cosa l'ha colpita di più di mister Vanoli? "Ci sta dando concetti che stiamo cercando di apprendere più rapidamente possibile, ogni allenamento è prezioso in tal senso.

