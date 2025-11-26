Fiorentina Nicolussi Caviglia | Ogni allenamento è prezioso per crescere Dobbiamo migliorare

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 novembre 2025 - Insieme a mister Paolo Vanoli, in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park c'è anche Hans Nicolussi Caviglia, che probabilmente domani sera avrà una prima chance per riconquistarsi il ruolo di play davanti alla difesa, nel cuore del centrocampo. "Stiamo lavorando molto sulla lettura dei momenti della gara. Credo che comunque dobbiamo concentrarci e migliorare su diversi aspetti. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza".   Cosa l'ha colpita di più di mister Vanoli? “Ci sta dando concetti che stiamo cercando di apprendere più rapidamente possibile, ogni allenamento è prezioso in tal senso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fiorentina nicolussi caviglia ogni allenamento 232 prezioso per crescere dobbiamo migliorare

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Ogni allenamento è prezioso per crescere. Dobbiamo migliorare"

Argomenti simili trattati di recente

fiorentina nicolussi caviglia ogniFiorentina, Nicolussi Caviglia: "Ogni allenamento è prezioso per crescere. Dobbiamo migliorare" - “Ci sta dando concetti che stiamo cercando di apprendere più rapidamente possibile, ogni allenamento è prezioso in tal senso. Riporta sport.quotidiano.net

Vanoli: "Fiorentina, Conference non è un ostacolo". E Nicolussi: "Col mister..." - tecnico viola e l'ex talento della Juventus sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League con l'Aek Atene: le dichiarazioni ... Si legge su tuttosport.com

Fiorentina, Vanoli: "Giocano Dzeko e De Gea. Mi aspetto di più dai giocatori d'esperienza" - Le parole di Paolo Vanoli e Nicolussi Caviglia in conferenza stampa prima del match di Conference League contro l'AEK Atene: ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Nicolussi Caviglia Ogni