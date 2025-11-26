Fiorentina-Aek Vanoli Voglio vedere cuore sacrificio e qualità

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il mister ci sta trasmettendo i suoi concetti", dice il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia FIRENZE - "Dobbiamo partire dalle cose positive che stiamo facendo, dalla compattezza, dalla determinazione, dalla voglia di andarci a cercare un risultato positivo". Paolo Vanoli affronta il suo debutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fiorentina aek vanoli voglio vedere cuore sacrificio e qualit224

© Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina-Aek, Vanoli "Voglio vedere cuore, sacrificio e qualità"

Argomenti simili trattati di recente

fiorentina aek vanoli voglioFiorentina-Aek, Vanoli “Voglio vedere cuore, sacrificio e qualità” - FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo partire dalle cose positive che stiamo facendo, dalla compattezza, dalla determinazione, dalla voglia di andarci a cercare un risultato positivo”. Scrive msn.com

fiorentina aek vanoli voglioFiorentina-AEK Atene, Vanoli: “Dzeko e De Gea giocano, cosa voglio da Gudmundsson” - AEK Atene di Conference League, mister Vanoli ha parlato di Dzeko, De Gea e Gudmundsson ... Segnala fantamaster.it

fiorentina aek vanoli voglioFiorentina, le parole di Vanoli alla vigilia del match contro l’Aek Atene: “Vi svelo due titolari per domani” - Alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e Aek Atene, l'allenatore viola Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa ai  microfoni ufficiali del club. Lo riporta gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Aek Vanoli Voglio