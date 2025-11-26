Fiorentina-Aek parla Vanoli | Voglio coraggio I campioni si vedono nelle difficoltà
FIRENZE – La vigilia di coppa al Viola Park ha il sapore della sfida, non solo all’avversario ma a se stessi. Paolo Vanoli si prepara al debutto europeo sulla panchina della Fiorentina contro l’AEK Atene. Il messaggio alla squadra è chiaro: la Conference League non è un peso, ma un trampolino. “Non è un ostacolo”, chiarisce subito il tecnico. “Se vogliamo diventare grandi, dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni “. Per Vanoli ogni allenamento conta. La partita di domani è un’occasione fondamentale per vedere miglioramenti e testare chi ha giocato meno. L’emozione del debutto c’è, ma viene messa da parte: “Dobbiamo dare il massimo, non solo col cuore, ma anche sul piano tecnico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
