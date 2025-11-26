Fiorentina-AEK Atene | divieto di vetro lattine e alcolici Settore ospiti esaurito

Firenzepost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita di Conference League Fiorentina-AEK Atene in programma a Firenze domani, giovedì 27 novembre 2025 alle 21, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

