La Fiorentina prova ad uscire dal momento di grande difficoltà e spera di farlo con una vittoria in Conference League nel match casalingo contro l’AEK Atene, in programma giovedì sera al Franchi. Sarà anche la prima in panchina in gare europee per mister Paolo Vanoli, dal cui arrivo la Viola ha fornito due buone prove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-AEK Atene (Conference League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici