Fiorello a La Pennicanza si sbilancia sul canone Rai | battuta pungente perfino su di lui

Fiorello e Fabrizio Biggio spaziano un po’ su tutto nella puntata di mercoledì 26 novembre de La Pennicanza. Lo showman non ha paura di commentare la possibile riduzione del canone Rai e soprattutto di lanciare una frecciatina al suo amico di sempre Amadeus. Fiorello, il commento sul canone Rai e la frecciatina ad Amadeus. Dopo l’appello serio mentre era al telefono con Paola Cortellesi, nella puntata de La Pennicanza del 26 novembre Fiorello si permette di commentare un tema scottante, la riduzione del canone Rai. E ne approfitta per lanciare una battutina al suo amico Amadeus che da un paio d’anni ha lasciato la tv di Stato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza si sbilancia sul canone Rai: battuta pungente perfino su di lui

