Fiocchi in ospedale | mercatino Prendi e porta via di Natale dedicato alle famiglie per combattere lo spreco

Fiocchi in ospedale propone la seconda edizione del mercatino di Natale "Prendi e porta via", iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto dello spreco. Si tratta di uno spazio dedicato alle famiglie in cui si potrà scegliere gratuitamente (e senza portare niente in cambio) tutto.

Fiocchi in ospedale: mercatino "Prendi e porta via" di Natale dedicato alle famiglie, per combattere lo spreco - È un modo per dare vita nuova a ciò che non si usa più, che possono essere giochi, oggetti nuovi o mai utilizzati e vestiti. Riporta ilpescara.it

