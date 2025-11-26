Finto maggiore Antirapine truffa una famiglia bergamasca | è in carcere
È stato individuato il responsabile di una truffa ai danni di una famiglia bergamasca. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha disposto, per un 48enne originario della Campania – già detenuto a Sassari per episodi simili – l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di truffa. L’uomo è accusato di aver messo in atto, il 27 marzo 2025, un raggiro aggravato ai danni di un’anziana residente a Bergamo, utilizzando modalità particolarmente ingannevoli. Spacciandosi prima per un appartenente alle forze dell’ordine e poi per un “maggiore” della Sezione Antirapine, avrebbe convinto la donna e i suoi familiari che il figlio fosse coinvolto in una rapina, inducendoli così a consegnare denaro e gioielli affinché fossero valutati da un presunto perito del tribunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
