L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro resterà nella stanza speciale del quartier generale della polizia federale a Brasilia per iniziare a scontare la condanna a 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato. Lo ha stabilito la Corte Suprema, dichiarando esaurite tutte le possibilità di ricorso e rendendo così definitiva la sentenza emessa lo scorso settembre. La Corte ha confermato anche le condanne dell’ex ministro della Giustizia Anderson Torres (24 anni) e dell’ex deputato Alexandre Ramagem (16 anni), entrambi coinvolti nel complotto per mantenere Bolsonaro al potere dopo la sconfitta elettorale del 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Finiti i ricorsi per Bolsonaro, ora dovrà scontare i 27 anni