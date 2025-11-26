Fine riarmo mai l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa

Lanotiziagiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sete di riarmo dell’Europa non ha limiti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 457 voti favorevoli, 148 contrari e 33 astensioni, il Programma per l’industria della difesa europea (Edip), un regolamento già concordato in via informale con il Consiglio che mira a consolidare l’industria della difesa dell’Ue, favorire gli appalti congiunti, con un 65% di quote di ‘Buy European’, aumentare la capacità produttiva e rafforzare il sostegno militare all’Ucraina. Il programma dispone di un budget complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni destinati allo strumento di sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

fine riarmo mai l8217ue approva il programma che rafforza l8217industria europea della difesa

© Lanotiziagiornale.it - Fine riarmo mai, l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fine riarmo mai, l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa - Il Parlamento Ue ha approvato il Programma che mira a consolidare l'industria della difesa ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Riarmo L8217ue Approva