La sete di riarmo dell’Europa non ha limiti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 457 voti favorevoli, 148 contrari e 33 astensioni, il Programma per l’industria della difesa europea (Edip), un regolamento già concordato in via informale con il Consiglio che mira a consolidare l’industria della difesa dell’Ue, favorire gli appalti congiunti, con un 65% di quote di ‘Buy European’, aumentare la capacità produttiva e rafforzare il sostegno militare all’Ucraina. Il programma dispone di un budget complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni destinati allo strumento di sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fine riarmo mai, l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa