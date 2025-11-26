Fine riarmo mai l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa
La sete di riarmo dell’Europa non ha limiti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 457 voti favorevoli, 148 contrari e 33 astensioni, il Programma per l’industria della difesa europea (Edip), un regolamento già concordato in via informale con il Consiglio che mira a consolidare l’industria della difesa dell’Ue, favorire gli appalti congiunti, con un 65% di quote di ‘Buy European’, aumentare la capacità produttiva e rafforzare il sostegno militare all’Ucraina. Il programma dispone di un budget complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni destinati allo strumento di sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
