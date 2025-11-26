Finale thriller tra Juventus e Bodo Glimt | dopo il rigore del 2-2 il gol decisivo di David

Quando, durante il riscaldamento, una vera e propria tormenta di neve ha accolto la Juventus, molti tra gli eroici tifosi saliti fino nel nord della Norvegia si sono chiesti chi gliel’aveva fatto fare. Alla fine, nonostante un primo tempo al limite dell’inguardabile, l’undici di Luciano Spalletti riesce a ribaltare i rognosi norvegesi del BodoGlimt, nonostante il rigore all’87’ che rischiava di portare alla Juve l’ennesimo, inutile pareggio. Ad evitare le polemiche sulla “pareggite”, arriva il gol in pieno recupero di Jonathan David, che garantisce ai bianconeri la prima vittoria in Chapions. Dopo esser andata sotto al 27’ quando Holmberg approfitta di una disattenzione della difesa bianconera, l’inserimento di Kenan Yildiz cambia il volto della partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

