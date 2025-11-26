Finale Copa Libertadores 2025 | le probabili formazioni di Palmeiras-Flamengo e dove vederla

L’ultimo atto della massima competizione sudamericana per club metterà di fronte, per il secondo anno consecutivo, per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, due squadre brasiliane, a dimostrazione della grande forza del calcio carioca. La finale di Copa Libertadores 2025, tra Palmeiras e Flamengo, si giocherà sabato 29 novembre alle ore 22 presso l’Estadio Monumentale “U” di Lima, in Perù. FINALE COPA LIBERTADORES 2025: IL PERCORSO DI PALMEIRAS E FLAMENGO Il Palmeiras ha compiuto un’impresa straordinaria per raggiungere la finale di Copa Libertadores, dimostrando carattere e grande qualità nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Finale Copa Libertadores 2025: le probabili formazioni di Palmeiras-Flamengo e dove vederla

News recenti che potrebbero piacerti

L'Italia batte il Belgio ed è in finale di Copa Davis! È la terza consecutiva - facebook.com Vai su Facebook

Zack Nani diffusera gratuitement la finale de Copa Libertadores et la finale de Copa Sudamericana ! @Zack_Nani Vai su X

Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores: clamorosa rimonta del Verdão - 0 l'LDU Quito al ritorno e si prende la finale di Copa Libertadores, dove affronterà il Flamengo il prossimo 29 novembre. Secondo sport.sky.it

Flamengo in finale di Copa Libertadores: eliminato il Racing - 0 in casa del Racing e approdano in finale, tre anni dopo l’ultima volta: affronteranno una tra LDU Quito e Palmeiras. Lo riporta sport.sky.it

Copa Libertadores, sarà Superclasico! Boca-River in finale - 2 dopo il successo dell’andata e raggiunge in finale il River Plate per dare vita alla più grande sfida nella storia della Libertadores e del calcio sudamericano. Da gianlucadimarzio.com