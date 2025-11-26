Filomena Grasso la regina degli scout laici | Ai ragazzi insegniamo il contatto con la natura cerchiamo di contrastare la dipendenza dai videogiochi e parliamo anche di affettività e sessualità
Presidente della più antica associazione scout, insegnante in una città «complessa» e mamma lavoratrice sempre di corsa: per Filomena Grasso le nuove generazioni sono una missione. Entusiasmante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alla nostra Assemblea a Pompei siamo fieri e felici di avere con noi ospiti speciali: Filomena Grasso, presidente nazionale di CNGEI, Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale AGESCI. Inoltre, Paolo Fiora ci ha portato il messaggio di Giovanni - facebook.com Vai su Facebook
Filomena, la regina dei pomodori. Dalla città alla mostra nazionale - Una passione che l’ha portata fino alla mostra nazionale di questo ortaggio che si è ... Lo riporta lanazione.it