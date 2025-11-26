Filomena Grasso la regina degli scout laici | Ai ragazzi insegniamo il contatto con la natura cerchiamo di contrastare la dipendenza dai videogiochi e parliamo anche di affettività e sessualità

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidente della più antica associazione scout, insegnante in una città «complessa» e mamma lavoratrice sempre di corsa: per Filomena Grasso le nuove generazioni sono una missione. Entusiasmante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

filomena grasso la regina degli scout laici ai ragazzi insegniamo il contatto con la natura cerchiamo di contrastare la dipendenza dai videogiochi e parliamo anche di affettivit224 e sessualit224

© Vanityfair.it - Filomena Grasso, la «regina degli scout» laici: «Ai ragazzi insegniamo il contatto con la natura, cerchiamo di contrastare la dipendenza dai videogiochi e parliamo anche di affettività e sessualità»

News recenti che potrebbero piacerti

Filomena, la regina dei pomodori. Dalla città alla mostra nazionale - Una passione che l’ha portata fino alla mostra nazionale di questo ortaggio che si è ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Filomena Grasso Regina Scout