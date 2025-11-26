Filippo Magnini sul piede di guerra | Ci sono due o tre a Ballando che voglio proprio battere
Tra i concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle è davvero tutto peace and love? A sentire il pensiero di Filippo Magnini la risposta sarebbe negativa. A Ballando Segreto, l’ex nuotatore ha confessato, infatti, a Milly Carlucci di non provare simpatia per tutti i suoi avversari, evidenziando che vorrebbe batterne almeno due o tre, a partire da quelli “ simpatici a tutti ” che, per forza di cose, “ stanno fingendo “. Una dichiarazione forte che, conoscendo la giuria, troverà senz’altro risonanza nella decima puntata del talent show, in onda su Rai 1 sabato prossimo. Sono in clima gara quasi con me stesso: voglio superarmi e anche mettermi in difficoltà su certe cose. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
