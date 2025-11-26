Filippo Magnini a Belve ha riscattato gli ospiti uomini del programma con un' intervista senza paracadute

A fronte di tanti ospiti uomini che si sono seduti davanti a Francesca Fagnani battendo in ritirata e provando a blandirla Magnini, nel bene e nel male, ha regalato una delle interviste più interessanti di questa stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Filippo Magnini a Belve ha riscattato gli ospiti uomini del programma con un'intervista senza paracadute

