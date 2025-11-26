Filippo Magnini a Belve | Costretto a vendere una casa per difendermi dalle accuse di doping

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Magnini si racconta nella puntata di Belve andata in onda martedì 25 novembre. Dalle accuse di doping, dalle quali è stato assolto, al rapporto con la moglie Giorgia Palmas, rimastagli accanto nel momento più buio della sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

