Filippo Magnini a Belve | Costretto a vendere una casa per difendermi dalle accuse di doping

Filippo Magnini si racconta nella puntata di Belve andata in onda martedì 25 novembre. Dalle accuse di doping, dalle quali è stato assolto, al rapporto con la moglie Giorgia Palmas, rimastagli accanto nel momento più buio della sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli altri ospiti sono Orietta Berti e Filippo Magnini.

Filippo Magnini: "Le accuse di doping? Hanno attaccato me per coprire altri atleti"

