Figlio 15enne di un imprenditore rapito arrestati gli ultimi componenti del commando criminale | chi sono e quali erano i loro ruoli

Sono stati presi gli ultimi due componenti del commando criminale che, l’8 aprile scorso, aveva rapito un 15enne a scopo di estorsione a San Giorgio a Cremano. La polizia e la guardia di finanza hanno arrestato infatti Renato e Giovanni Franco, 28 e 25 anni, chiudendo l’indagine aperta dopo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Figlio 15enne di un imprenditore rapito, arrestati gli ultimi componenti del commando criminale: chi sono e quali erano i loro ruoli - Il rapimento avvenne a San Giorgio a Cremano e risale all'8 aprile scorso, quando fuori da scuola il ragazzino fu bloccato, incappucciato e portato in un appartamento di Barra dove restò per otto lung ...

Ragazzo rapito nel Napoletano per chiedere un riscatto, 2 arresti per sequestro di persona - La svolta nelle indagini sul sequestro lampo del 15enne avvenuto l'8 aprile per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro ...

15enne rapito davanti scuola nel Napoletano per un riscatto da 1,5 milioni: arrestati ultimi due membri del commando - Fu trascinato via di forza mentre si avvicinava all'ingresso dell'istituto, chiuso nel silenzio della mattina e nella sua routine di studente.