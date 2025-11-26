Fiera del Madonnino Arriva ’Etruria vinum’

GROSSETO Quarantasei anni son tanti, ma sono lo slogan che ha percorso tutta la presentazione organizzata con il botto per la Fiera del Madonnino. Un’iniziativa che si è svolta ieri nell’aula magna dell’Isis Leopoldo II di Lorena un’aquila dei falconieri che sono sempre presenti alla Fiera del Madonnino. "Quarantasei anni e non sentirli è questo lo slogan, della Fiera dell’Agricoltura Toscana! ci piace oggi, chiamarla così, per la sua importanza - affermano il direttore Carlo Pacini ed il presidente Paolo Rossi - Oggi c’è un Centro Fiere organizzato, macchine e tecnologie moderne sui piazzali, ma il connubio vincente con il Game Fair Italia, ci riporta indietro negli anni, quando l’agricoltore era anche cacciatore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

