GROSSETO Quarantasei anni son tanti, ma sono lo slogan che ha percorso tutta la presentazione organizzata con il botto per la Fiera del Madonnino. Un’iniziativa che si è svolta ieri nell’aula magna dell’Isis Leopoldo II di Lorena un’aquila dei falconieri che sono sempre presenti alla Fiera del Madonnino. "Quarantasei anni e non sentirli è questo lo slogan, della Fiera dell’Agricoltura Toscana! ci piace oggi, chiamarla così, per la sua importanza - affermano il direttore Carlo Pacini ed il presidente Paolo Rossi - Oggi c’è un Centro Fiere organizzato, macchine e tecnologie moderne sui piazzali, ma il connubio vincente con il Game Fair Italia, ci riporta indietro negli anni, quando l’agricoltore era anche cacciatore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiera del Madonnino. Arriva ’Etruria vinum’