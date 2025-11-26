Fico lavora alla Giunta | Qualità e spazio alle donne

Tempo di lettura: < 1 minuto Una squadra di qualità e con un’ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino “ un protagonismo importante ” avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Sulla giunta regionale che verrà – un mix di politici e tecnici – Roberto Fico ha dettato le sue linee guida già lunedì sera, non appena è stato chiaro che sarebbe stato il nuovo presidente della Campania. L’idea del neo governatore è di chiudere presto la pratica – prima della proclamazione degli eletti da parte del tribunale – e in tal senso ieri ha avviato un primo giro di telefonate con le liste (otto) che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

