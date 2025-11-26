Fico lavora alla Giunta | Qualità e spazio alle donne

Anteprima24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una squadra di qualità e con un’ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino “ un protagonismo importante ” avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Sulla giunta regionale che verrà – un mix di politici e tecnici – Roberto Fico ha dettato le sue linee guida già lunedì sera, non appena è stato chiaro che sarebbe stato il nuovo presidente della Campania. L’idea del neo governatore è di chiudere presto la pratica – prima della proclamazione degli eletti da parte del tribunale – e in tal senso ieri ha avviato un primo giro di telefonate con le liste (otto) che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fico lavora alla giunta qualit224 e spazio alle donne

© Anteprima24.it - Fico lavora alla Giunta: “Qualità e spazio alle donne”

Altri contenuti sullo stesso argomento

fico lavora giunta qualit224Fico lavora a Giunta, qualità e spazio alle donne - Una squadra di qualità e con un'ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino "un protagonismo importante" avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Lavora Giunta Qualit224