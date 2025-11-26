Tempo di lettura: 3 minuti Il Movimento 5 Stelle a Benevento e nel Sannio ha dimostrato di essere una vera comunità. Questa campagna elettorale non è stata una corsa al voto ma un percorso fatto di ascolto, incontri, idee messe sul tavolo e lavoro condiviso. “In primo luogo – la coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi – voglio ringraziare Francesca Maio e Giovanni Romano che si sono messi in gioco in questa campagna con impegno, serietà e generosità. La loro presenza costante, il confronto diretto e le proposte concrete hanno permesso al Movimento di arrivare in ogni angolo del Sannio. È giusto sottolineare il lavoro dei gruppi territoriali, gli attivisti e le attiviste perché il contributo silenzioso, ma determinante, è stato fondamentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico alla Regione, il Sannio guarda avanti. Ricciardi: “Ora crescita e protagonismo dei giovani”