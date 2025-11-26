Fico alla Regione il Sannio guarda avanti Ricciardi | Ora crescita e protagonismo dei giovani
Tempo di lettura: 3 minuti Il Movimento 5 Stelle a Benevento e nel Sannio ha dimostrato di essere una vera comunità. Questa campagna elettorale non è stata una corsa al voto ma un percorso fatto di ascolto, incontri, idee messe sul tavolo e lavoro condiviso. “In primo luogo – la coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi – voglio ringraziare Francesca Maio e Giovanni Romano che si sono messi in gioco in questa campagna con impegno, serietà e generosità. La loro presenza costante, il confronto diretto e le proposte concrete hanno permesso al Movimento di arrivare in ogni angolo del Sannio. È giusto sottolineare il lavoro dei gruppi territoriali, gli attivisti e le attiviste perché il contributo silenzioso, ma determinante, è stato fondamentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Complimenti a Roberto Fico per la sua elezione a Presidente della Regione Campania! Un traguardo significativo e una grande responsabilità. Con l’augurio che questo nuovo percorso possa portare ulteriore crescita, opportunità e sviluppo per tutta la Camp - facebook.com Vai su Facebook
Il neo presidente della Regione Fico: “Avevano inquinato i pozzi, qui abbiamo sconfitto il governo” - la Repubblica Vai su X
Regionali, Fico è il nuovo governatore (60,63%). Noi di Centro primo partito nel Sannio, Pellegrino Mastella supera le 13mila preferenze - 825 sezioni della Regione Campania che definirà il nuovo Presidente della Regione Campania e la composizione del Consiglio regionale. Da ntr24.tv
Regionali, Fico saldamente in testa (64%): nel Sannio il divario diminuisce. Noi di Centro primo partito, seguono FdI e Pd - 825 sezioni della Regione Campania che definirà il nuovo Presidente della Regione Campania e la composizione del Consiglio regionale. Secondo ntr24.tv
I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità - Dal caso Acerra ai manager della sanità: le sfide che attendono il neo presidente della Campania dopo il trionfo elettorale ... Scrive ilfattoquotidiano.it