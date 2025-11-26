Fico al lavoro sulla nuova Giunta | Qualità e spazio alle donne
All’indomani della vittoria elettorale, il neo governatore della Campania, Roberto Fico, ha già avviato le consultazioni per la formazione della nuova Giunta regionale. L'obiettivo dichiarato è quello di chiudere la partita delle nomine in tempi rapidi, possibilmente prima ancora della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
