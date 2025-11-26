Fibercop risultati 3° trimestre 2025 con conti in linea ricavi a €947 milioni investimenti complessivi a €1,7 mld EBITDAaL organico a €448 mln
FiberCop accelera la rete FTTH coprendo il 67% delle unità previste al 2027, mantiene investimenti sotto le stime iniziali, consolida la backbone proprietaria e gestisce proattivamente il debito con 5,5 miliardi di liquidità FiberCop ha pubblicato oggi i risultati finanziari del terzo trimest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
NOTA SINDACALE FISTel CISL - Incontro Commissione tecnica su Lavoro Agile in FiberCop - 20 novembre 2025 L’incontro odierno, richiesto dalle Organizzazioni Sindacali per affrontare il tema del Lavoro Agile in FiberCop, si è chiuso senza poter giungere - facebook.com Vai su Facebook
Fibercop, nel terzo trimestre ricavi stabili e margini in miglioramento. In nove mesi perse 600 mila linee, ma corre l’Ftth - Incrementati i capex a 1,7 miliardi per accelerare la copertura della fibra e ... milanofinanza.it scrive
Fibercop, margine in crescita a 448 milioni nel trimestre - Fibercop, il gestore della rete telefonica scorporato da Tim nel luglio del 2024, ha chiuso il 3/o trimestre con ricavi "in costante miglioramento" a 947 milioni e un margine operativo lordo (Ebitdal) ... Segnala msn.com
FiberCop, nel terzo trimestre ricavi in crescita e rollout FTTH al 67% del target 2027 - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Segnala teleborsa.it