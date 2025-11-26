Fiamme in un’attività commerciale a Firenze | evacuata una persona nel palazzo
FIRENZE – Paura a Firenze in via della Scala all’incrocio con via Santa Caterina da Siena, per un incendio di un’attività commerciale. Il negozio è situato al piano terra di un edificio composto da cinque piani, sul quale sono installati i ponteggi per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre un’autoscala e un’autobotte e dopo lo spegnimento sono stati impegnati per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali dell’attività commerciale. Evacuata anche una persona che si trovava ai piani superiori, ma non ci sono persone che hanno necessitato di verifiche sanitarie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altre letture consigliate
Premiate dalla Regione tre attività storiche di Orzinuovi Leggi qui l’articolo https://www.paesemio.it/orzinuovi/premiate-dalla-regione-tre-attivita-storiche-di-orzinuovi/ - facebook.com Vai su Facebook
Esplosioni e fiamme: Firenze, paura per un incendio in via della Scala - All’intersezione con via Santa Caterina da Siena. Riporta msn.com
Firenze, incendio in un’attività commerciale in via della Scala - I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dalle ore 14:45 di oggi, mercoledì 26 novembre, nel comune di Firenze, in Via della Scala all'intersezione con Via Santa ... Come scrive 055firenze.it