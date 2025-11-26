Fiamme in un’attività commerciale a Firenze | evacuata una persona nel palazzo

FIRENZE – Paura a Firenze in via della Scala all’incrocio con via Santa Caterina da Siena, per un incendio di un’attività commerciale. Il negozio è situato al piano terra di un edificio composto da cinque piani, sul quale sono installati i ponteggi per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre un’autoscala e un’autobotte e dopo lo spegnimento sono stati impegnati per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali dell’attività commerciale. Evacuata anche una persona che si trovava ai piani superiori, ma non ci sono persone che hanno necessitato di verifiche sanitarie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it