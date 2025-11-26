Festival dei cieli Due anteprime d’eccezione

Il weekend di fine mese si apre con due anteprime esclusive del Festival Musica dei Cieli, una manifestazioine che da 30 anni promuove la musica come linguaggio universale di dialogo tra culture, fedi e tradizioni. Un cartellone policromo che spazia dal teatro alla musica di diversi generi accomunati dalla spiritualità. Si parte venerdi alle 21 al Teatro Comunale con Aldo Cazzullo che porta in scena il suo ultimo lavoro letterario "Francesco, il primo italiano", il monologo dedicato al grande santo, amato da tutti. Sabato alle 21 la musica è protagonista in Duomo con il concerto, aperto a tutti ad ingresso libero, di uno dei più grandi violinisti contemporanei che da anni ha scelto Pietrasanta come seconda patria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival dei cieli. Due anteprime d’eccezione

