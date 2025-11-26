festa in musica per santa cecilia

Domenica a San Piero in Bagno è stata celebrata la XXXIV festa di Santa Cecilia-Giornata del Musicante. Il programma della giornata ha visto i componenti della Filarmonica partecipare alla messa musicata dalla banda Santa Cecilia diretta dai maestri Luca e Tolmino Marianini, che ha eseguito brani di Handel, Vivaldi, Pachelbel, Morricone e Purcell. Dopo la funzione religiosa, i componenti della banda, familiari, amici e simpatizzanti, si sono ritrovati in compagnia per il pranzo sociale presso il ristorante "Pirino" di Selvapiana. Presente alla festa anche il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che dice: "Domenica abbiamo partecipato con grande piacere alla festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, celebrata dal nostro parroco don Jacek Pawel Kusiak nella chiesa parrocchiale, gremita di famiglie, ragazzi e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

