Festa in musica per Santa Cecilia
Domenica a San Piero in Bagno è stata celebrata la XXXIV festa di Santa Cecilia-Giornata del Musicante. Il programma della giornata ha visto i componenti della Filarmonica partecipare alla messa musicata dalla banda Santa Cecilia diretta dai maestri Luca e Tolmino Marianini, che ha eseguito brani di Handel, Vivaldi, Pachelbel, Morricone e Purcell. Dopo la funzione religiosa, i componenti della banda, familiari, amici e simpatizzanti, si sono ritrovati in compagnia per il pranzo sociale presso il ristorante "Pirino" di Selvapiana. Presente alla festa anche il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che dice: "Domenica abbiamo partecipato con grande piacere alla festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, celebrata dal nostro parroco don Jacek Pawel Kusiak nella chiesa parrocchiale, gremita di famiglie, ragazzi e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli accende il Capodanno 2026 con una festa che non dorme mai! Il lungomare si prepara a trasformarsi in un enorme palco a cielo aperto con due palchi, musica no-stop e una maratona di eventi che ci farà ballare dalle 23 del 31 dicembre fino alle 5 d - facebook.com Vai su Facebook
Festa in musica per Santa Cecilia - Domenica a San Piero in Bagno è stata celebrata la XXXIV festa di Santa Cecilia- Come scrive ilrestodelcarlino.it
Alghero in festa per Santa Cecilia: musica e solennità in cattedrale - La città di Alghero si prepara a celebrare la sua Patrona, Santa Cecilia, con un intenso programma di festeggiamenti che animeranno la Cattedrale di Santa ... Scrive algheroeco.com
Bussoleno in festa per la musica: successo per il Concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica - BUSSOLENO – Il consueto Concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica di Bussoleno ha segnato una chiusura d’anno musicale di grande successo, registrando, come sempre, una notevole partecipazio ... Come scrive lagendanews.com