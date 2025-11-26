Tempo di lettura: < 1 minuto Gianluca Festa affida ai social il suo commento sul voto. L’ex sindaco parla di un risultato «straordinario», ottenuto al termine di una campagna elettorale che definisce “incredibile, ricca di entusiasmo, stima, calore e affetto”. Sentimenti che, dice, ha ritrovato «in ogni luogo e in ogni comune» visitato durante le settimane di confronto sul territorio. Festa dedica un passaggio significativo alla città di Avellino, dove è risultato il più votato: “Senza apparato, senza simbolo di partito, senza doppio voto: solo grazie ai cittadini che hanno scritto un solo nome sulla scheda», sottolinea, definendo questo riconoscimento «gratificante non solo sotto il profilo politico, ma anche umano” Nel suo intervento, l’ex sindaco guarda già alla fase successiva, indicando nella presenza di “Tre consiglieri regionali e un viceministro» un quadro istituzionale in grado di supportare le esigenze programmatiche della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa: “Buon risultato, aspettando il riconteggio delle schede”