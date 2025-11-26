Ferrovia Roma Nord il cantiere inaugurato a giugno era un fake | partirà nel 2026

Dopo le foto di rito e il taglio del nastro è rimasto tutto fermo. Un cantiere “fake” che aveva preoccupato, e preoccuperà, i pendolari della ferrovia Roma Nord. Nel corso di una recente audizione presso la commissione Lavori pubblici e trasporti della Regione, è emerso che i lavori di raddoppio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ferrovia Roma Nord, il cantiere inaugurato a giugno era un "fake": partirà nel 2026

Leggi anche questi approfondimenti

AUDIZIONE IN COMMISSIONE SULLA FERROVIA ROMA-NORD. VIA LIBERA INOLTRE ALLA PL CHE ISTITUISCE L’ALBO REGIONALE DEI RUP Proficua seduta stamane della VI Commissione “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti” presieduta - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovia Roma Nord, il punto sui cantieri per il raddoppio Audizione in commissione Lavori pubblici e trasporti. Via libera, inoltre, all'elenco regionale dei Rup Leggi la notizia ow.ly/oFMa50XxrJl #RaddoppioFerrovia #LavoriPubblici #ConsiglioRegion Vai su X

Ferrovia Roma Nord, il cantiere inaugurato a giugno era un "fake": partirà nel 2026 - Un cantiere “fake” che aveva preoccupato, e preoccuperà, i pendolari della ferrovia Roma Nord. Come scrive romatoday.it

Lazio: Califano-Valeriani (Pd), ferrovia Roma nord, cantiere fermo e lavori solo da gennaio 2026 - Abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione della Commissione Lavori Pubblici sull'ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, con la ... Segnala agenzianova.com

FERROVIA ROMA NORD. CANTIERE FERMO, LAVORI SOLO DALL’1 GENNAIO 2026 - Chiesta e ottenuta la convocazione della Commissione Lavori Pubblici sull’ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, ... Scrive lagone.it