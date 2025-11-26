Ferrero lutto per il presidente della Juve | è mancata la mamma Silvia Il messaggio di cordoglio del club bianconero – FOTO

Ferrero, lutto per il presidente della Juve: è scomparsa sua madre Silvia. Il messaggio di cordoglio del club bianconero – FOTO. Un velo di tristezza scende sulla Continassa all’indomani della vittoriosa trasferta europea. La Juventus è in lutto per una grave perdita che ha colpito i vertici della società. Attraverso una nota ufficiale diramata in questi minuti, il club bianconero ha comunicato la scomparsa della signora Silvia, madre del Presidente Gianluca Ferrero. La Juventus si stringe al Presidente Gianluca Ferrero e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Silvia. — JuventusFC (@juventusfc) November 26, 2025 Il messaggio della società: “Vicini al Presidente”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

