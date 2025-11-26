Ferragni e la fiducia tradita | Non ho ingannato nessuno

Richiesto un anno e otto mesi. Chiara Ferragni ha lasciato, ieri, il tribunale con un’espressione quasi di incredulità come racconta Corriere della Sera. Ha appena ascoltato la richiesta della Procura: un anno e otto mesi con la condizionale. Una possibilità che sapeva sul tavolo, ma non con questa severità. Per lei, però, più della pena conta l’idea di potersi liberare dall’etichetta — per lei insopportabile — di aver «ingannato» il proprio pubblico, quei 34 milioni di follower che la seguono ogni giorno. L’accusa sostiene che nelle operazioni legate al pandoro Balocco e alle uova Dolci Preziosi siano stati diffusi messaggi che avrebbero «indotto i clienti a credere che acquistando i prodotti avrebbero contribuito a fare beneficenza». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ferragni e la fiducia tradita: “Non ho ingannato nessuno”

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi a Milano si è svolta una nuova udienza del processo che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata legata al Pandoro Pink Christmas e alle Uova di Pasqua. Il pm ha chiesto 1 anno e 8 mesi per l’influencer, stessa richiesta per il suo ex braccio d - facebook.com Vai su Facebook

Ferragni e la fiducia tradita: “Non ho ingannato nessuno” - Chiara Ferragni ha lasciato, ieri, il tribunale con un’espressione quasi di incredulità come racconta Corriere della Sera. Come scrive 361magazine.com

Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Ho vissuto un amore tossico, trattata di m*”/ Stoccata a Fedez? - Chiara Ferragni si confessa: amore tossico e mancanza di rispetto, la frase che sembra diretta all'ex marito Fedez. Scrive ilsussidiario.net

Chiara Ferragni: “Trattata di me**a in amore, ho avuto storie tossiche. Essere mia sorella è un’incu**a” - Le tre sorelle sono state ospiti del podcast condotto da quest'ultima, la minore in famiglia, che ha cercando di indagare il tema delle fragilità e ... Scrive fanpage.it