Ferragni | chiesto un anno e 8 mesi per lo scandalo dei pandori benefici

L’influencer a processo con rito abbreviato: «Fatto tutto in buona fede, nessun lucro». I pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni nel processo con rito abbreviato sulla presunta truffa aggravata legata al «Pandoro Pink Christmas» e alle «Uova di Pasqua-Sosteniamo i Bambini delle Fate». Per l’accusa, l’influencer avrebbe tratto un ingiusto profitto complessivo di circa 2,2 milioni di euro, tra il 2021 e il 2022, presentando come benefiche due operazioni commerciali che, secondo gli inquirenti, non prevedevano alcun collegamento tra vendite e donazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ferragni: chiesto un anno e 8 mesi per lo scandalo dei pandori benefici

Altre letture consigliate

Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Abbiamo chiesto a un'esperta di cosa di tratta e, soprattutto, quali sono i rischi - facebook.com Vai su Facebook

La procura di Milano ha chiesto un anno e otto mesi di carcere per Chiara Ferragni, nel processo sul caso dei pandori e delle uova di Pasqua Vai su X

Chiara Ferragni, stangata della Procura sul Pandoro Gate: chiesti 1 anno e 8 mesi, cosa ha detto in aula - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata: la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Secondo donnaglamour.it

Chiara Ferragni, chiesta condanna di un anno e 8 mesi per il pandoro gate - La Procura ha avanzato la sua richiesta di condanna per truffa aggravata nei confronti dell’influencer: il ‘mistero’ delle telecamere in tribunale ... Segnala libero.it

Pandorogate, per Chiara Ferragni chiesto 1 anno e 8 mesi per truffa - (askanews) – Un anno e 8 mesi di di carcere: è la richiesta di condanna formulata dalla procura di Milano per Chiara Ferragni nel processo che vede la nota influencer imputata per truf ... Segnala askanews.it