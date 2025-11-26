Ferragni alla sbarra per il Pandoro gate I pm | Va condannata a un anno e 8 mesi

È destino che il Natale non porti serenità all’ex ’Blonde Salad’, Chiara Ferragni. A dicembre 2022 è scoppiato il Pandoro gate e, sempre a dicembre, ma del 2023 con la multa da un milione, lo scandalo è deflagrato mangiandosi in un attimo (quasi) tutto quello che Ferragni aveva costruito: crollata l’immagine, crollati gli affari. Dicembre, anche quest’anno, si avvicina e ieri è arrivata la prima (o l’ennesima) batosta: la Procura chiede la condanna a 1 anno e 8 mesi per truffa aggravata sui noti casi di pubblicità ingannevole. Per i pm, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022, avrebbe ingannato follower e consumatori con ingiusti profitti in relazione a quelle vendite dei due prodotti, Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua il cui prezzo non comprendeva, però la beneficenza pubblicizzata per circa 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

