Fernando Gaviria ubriaco al volante due mesi di carcere | A un drink dal coma un pericolo pubblico

Il velocista colombiano Fernando Gaviria è stato condannato dal Tribunale di Monaco proprio nel giorno dell'ufficializzazione del suo passaggio dalla Movistar alla Caja Rural-RGA. Lo scorso 22 ottobre è stato fermato per una serie di infrazioni al codice della strada mentre era ubriaco al volante: "Tasso alcolemico 5 volte superiore al consentito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fernando Gaviria passa alla Caja Rural-Seguros RGA Vai su X

Ecco dove andranno Fernando Gaviria, Stefano Oldani… gli ultimi colpi di ciclomercato e gli annunci dei ritiri. Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco al volante con a bordo la compagna incinta - Ubriaco al volante, ieri notte in periferia a Bologna, un 28enne di origine romena, a bordo di una berlina, ha ignorato l'alt dei carabinieri, si è scontrato con una gazzella dei militari dell'Arma e ... Da rainews.it

Ubriaco al volante scappa all’alt. Inseguito, bloccato e denunciato - Ma alla fine è stato raggiunto dai militari che, dopo aver placato le sue intemperanze e quelle dei suoi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ubriaco al volante, denunciato 49enne - Al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, nei guai un 49enne. Riporta ilrestodelcarlino.it