Fermate Frecciarossa soppresse De Pascale e Priolo scrivono al ministro Salvini

Un Tavolo congiunto Trenitalia–Rfi, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per rivedere le modifiche all’offerta ferroviaria a lunga percorrenza introdotte da Trenitalia che, da dicembre 2025, con il cambio orario, prevedono la soppressione delle fermate dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fermate Frecciarossa soppresse, De Pascale e Priolo scrivono al ministro Salvini

News recenti che potrebbero piacerti

Frecciarossa, tagliate le fermate a Piacenza, Parma e Modena. La Regione Emilia-Romagna scrive a Trenitalia: «Per noi è un problema» Vai su X

Dal 14 dicembre soppresse le fermate emiliane dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma, Federconsumatori: “Intervenga la Regione” Prevista la sola fermata di Reggio Emilia AV.... - facebook.com Vai su Facebook

Fermate Frecciarossa soppresse, De Pascale e Priolo scrivono al ministro Salvini - La cancellazione delle fermate, resa nota nell’ambito del cambio orario di dicembre 2025 di Trenitalia, riguarda i Frecciarossa 9330 Roma–Milano e 8819 Milano–Bari, con effetti diretti su tre capoluog ... Lo riporta ilpiacenza.it

Soppressione fermate Frecciarossa a Piacenza, Parma e Modena: de Pascale e Priolo scrivono a Salvini - (FERPRESS) – Bologna, 26 NOV – Un Tavolo congiunto Trenitalia–Rfi, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per rivedere le modifiche all’offerta ferroviaria a lunga pe ... Come scrive ferpress.it

Frecciarossa, de Pascale e Priolo scrivono a Salvini “Decisione unilaterale, servono alternative” - Soppressione delle fermate Frecciarossa a Piacenza, Parma e Modena: il presidente de Pascale e l’assessora Priolo scrivono al ministro Salvini per ... Scrive piacenzasera.it