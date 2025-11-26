Ferguson torna titolare in Europa | Gasperini gli affida l’attacco contro il Midtjylland
La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro il Midtjylland con una scelta chiara in attacco: Evan Ferguson guiderà il reparto offensivo dal primo minuto. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare sul giovane irlandese in un momento cruciale della stagione europea, anche alla luce delle condizioni della rosa e del buon rendimento mostrato nell’ultima gara di campionato. Il gol segnato alla Cremonese, il primo dopo un lungo periodo senza reti, ha restituito fiducia al giocatore, che nelle ultime settimane ha intensificato il lavoro a Trigoria rinunciando persino alla convocazione della sua nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
