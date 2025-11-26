Fenerbahce-Ferencvaros Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Continua l’ottimo periodo del Fenerbahce di Tedesco che quest’oggi va a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di Europa League sfidando in casa il Ferencvaros secondo nel girone. I sari kartallar continuano a tenere il passo del Galatasaray in campionato e in Europa si sono ripresi egregiamente dopo il KO all’esordio in quel di Zagabria. Squadra che rispetto alla gestione del portoghese gioca con maggiore . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
