Femminicidio | la Camera approva il ddl sul femminicidio

La Camera ha approvato con l’unanimità il ddl sul femminicidio, che introduce nel Codice penale un nuovo reato che prevede l’ergastolo per gli omicidi di donne motivati da discriminazione, odio o dinamiche di dominio. APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE – Già approvato quest’estate dal Senato, il disegno di legge ha ottenuto l’unanimità da parte della Camera. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

