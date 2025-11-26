Femminicidio | la Camera approva il ddl sul femminicidio

La Camera ha approvato con l’unanimità il ddl sul femminicidio, che introduce nel Codice penale un nuovo reato che prevede l’ergastolo per gli omicidi di donne motivati da discriminazione, odio o dinamiche di dominio. APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE – Già approvato quest’estate dal Senato, il disegno di legge ha ottenuto l’unanimità da parte della Camera. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altre letture consigliate

Scontro al Senato sulla legge contro la violenza sessuale, mentre la Camera approva il reato di femminicidio https://tg.la7.it/politica/scontro-senato-legge-violenza-sessuale-camera-approva-femminicisio-25-11-2025-248295 - facebook.com Vai su Facebook

Oggi la Camera ha approvato definitivamente l’introduzione del reato di femminicidio. Ecco che cosa ne pensava fino a pochi anni fa l’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio. Vai su X

Camera approva all’unanimità il Ddl femminicidio, mentre il Ddl stupro divide i partiti - Ddl femminicidio, Camera approva all’unanimità: il nuovo reato entra nel codice penale, mentre sul Ddl stupro restano tensioni in Senato. Si legge su notizie.it

DDL femminicidio: perché Lega, FDI, e Forza Italia bloccano la proposta - alla Camera l’approvazione della nuova fattispecie di reato di femminicidio, con la previsione dell’ergastolo, al Senato il via libera finale alla riforma dei reati di violenza sessuale, che introduce ... mam-e.it scrive

Il femminicidio è reato, approvata dalla Camera la legge che lo condanna - La Camera ha approvato all'unanimità il ddl sul femminicidio, rendendolo un reato a sé stante, con caratteristiche e condanne specifiche. Riporta ildigitale.it