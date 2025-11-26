Roma ha deciso di parlare con il linguaggio più antico del mondo: il corpo. Niente comizi, niente megafoni, niente striscioni. Ieri, sulla maestosa scalinata di Piazza di Spagna, 103 ballerini hanno preso posizione. Letteralmente. Un’irruzione pacifica, ma deflagrante, nel salotto buono della Capitale per incidere un messaggio dritto nel petto dell’Italia: no ai femminicidi. È la fotografia di un Paese che prova a scuotersi. Centotre danzatori allineati sulla scalinata di Trinità dei Monti, 15 minuti di coreografia di massa studiata al millimetro: donne in rosso, uomini in nero, un cuore giallo sul petto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Femminicidi: l’amore prova a fermare la strage. A Trinità dei Monti la Capitale lancia il suo “basta” silenzioso.