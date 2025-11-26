Femminicidi 9 donne su 10 vittime di omicidi di genere Mattarella | Il principio della parità tarda ad affermarsi
In Italia muore assassinata una donna ogni tre giorni: una realtà agghiacciante che non accenna a fermarsi. E il rischio di cadere colpite dalla mano di maschio violenti - che siano mariti,. 🔗 Leggi su Leggo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il femminicidio è un problema di cultura, una cultura che autorizza troppi uomini a credersi proprietari della vita delle donne. Per questo la premessa per combattere la violenza è la parità, non è un obiettivo raggiunto ma abbiamo fatto grandi passi avanti in qu Vai su X
Fanpage.it. . Oggi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Camera ha approvato la legge che riconosce il femminicidio come un reato autonomo, collegandolo a motivi di possesso, odio, dominio, limitazione della libertà e rifiuto da parte - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, nove femminicidi nel 2024: oltre 5.600 donne seguite dai centri antiviolenza - Emerge dal 17° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato in Regione. Come scrive rainews.it
25 novembre, violenza donne e femminicidi emergenza globale: i numeri in Italia e nel mondo - Nel mondo ogni 10 minuti una donna viene uccisa dal partner, ex partner o da un parente stretto. Lo riporta msn.com
Femminicidi: 85 le donne uccise in Italia in meno di dieci mesi, 8 in Sicilia - Tra il 1 gennaio e il 20 ottobre 2025, in Italia sono state 85 le donne vittime di omicidio volontario. Scrive msn.com