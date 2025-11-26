Femminicidi 9 donne su 10 vittime di omicidi di genere Mattarella | Il principio della parità tarda ad affermarsi

Leggo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia muore assassinata una donna ogni tre giorni: una realtà agghiacciante che non accenna a fermarsi. E il rischio di cadere colpite dalla mano di maschio violenti - che siano mariti,. 🔗 Leggi su Leggo.it

femminicidi 9 donne su 10 vittime di omicidi di genere mattarella il principio della parit224 tarda ad affermarsi

© Leggo.it - Femminicidi, 9 donne su 10 vittime di omicidi di genere. Mattarella: «Il principio della parità tarda ad affermarsi»

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidi 9 donne 10Toscana, nove femminicidi nel 2024: oltre 5.600 donne seguite dai centri antiviolenza - Emerge dal 17° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato in Regione. Come scrive rainews.it

femminicidi 9 donne 1025 novembre, violenza donne e femminicidi emergenza globale: i numeri in Italia e nel mondo - Nel mondo ogni 10 minuti una donna viene uccisa dal partner, ex partner o da un parente stretto. Lo riporta msn.com

femminicidi 9 donne 10Femminicidi: 85 le donne uccise in Italia in meno di dieci mesi, 8 in Sicilia - Tra il 1 gennaio e il 20 ottobre 2025, in Italia sono state 85 le donne vittime di omicidio volontario. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi 9 Donne 10