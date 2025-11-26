Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini | Mi viene da ridere
Polemica a distanza tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini. I due ex fidanzati continuano infatti a punzecchiarsi dopo anni dalla fine della loro relazione. Lui è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. E, dopo aver discusso riguardo al caso doping ce lo ha visto suo malgrado protagonista, la padrona di casa gli aveva chiesto se l'amore con la Divina fosse stato per lui importante. Filippo Magnini non ha avuto la minima esitazione. " Un amore molto travagliato, a oggi direi più no che sì - ha spiegato il nuotatore italiano -. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo.
