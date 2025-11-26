Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini dopo l’intervista a Belve

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini dopo l’intervista rilasciata dall’ex compagno a Belve. Nel corso della sua ospitata nella trasmissione di Francesca Fagnani, l’ex nuotatore aveva usato parole piuttosto dure riguardo la loro relazione passata. Le parole di Filippo Magnini su Federica Pellegrini a Belve. Ospite di Belve, Filippo Magnini si è confessato non solo riguardo la sua vita professionale e l’intricata vicenda del doping, ma ha parlato anche della sua relazione passata con Federica Pellegrini. Oggi lo sportivo è sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto anche una figlia, Mia, nata nel 2020. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini dopo l’intervista a Belve

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#25novembre #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne Ddl consenso informato, Federica Pellegrini: “Gino Cecchettin è rimasto turbato, lo abbiamo preso sul personale” Vai su X

?Federica Pellegrini e la secca risposta a Magnini dopo la bufera a Belve: “Mi viene da ridere…” - facebook.com Vai su Facebook

Federica Pellegrini replica alle dichiarazioni di Filippo Magnini a Belve - Dopo aver letto le dichiarazioni che il suo ex Filippo Magnini ha rilasciato a Belve in merito alla loro relazione, Federica Pellegrini interviene e replica per la prima volta. Da novella2000.it

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: “Io so come è andata, mi viene da ridere”, perché la storia è finita - Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini che a Belve ha dichiarato di non avere un buon ricordo della loro storia d'amore e l'ha accusata di essersi ... Riporta fanpage.it

“Non si è rivelata la persona che pensavo”: Filippo Magnini torna a parlare di Federica Pellegrini. Lei replica: “Io so come è andata, mi viene da ridere” - A Belve Filippo Magnini torna sulla relazione con Federica Pellegrini e lei risponde: "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere" ... Da ilfattoquotidiano.it